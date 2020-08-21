В двух модулях российского сегмента МКС утечек не обнаружено
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«На МКС проводятся плановые работы по определению повышенной утечки атмосферы относительно среднестатистической штатной утечки за сутки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы «Роскосмоса».
Отмечается, что, согласно данным, полученным от экипажа МКС, который контролирует уровень давления в модулях, давление остаётся нормальным.
Ранее NASA сообщило, что возможная утечка воздуха на Международной космической станции не представляет угрозы для членов экипажа, но требуется найти её источник и выполнить ремонт.