В двух модулях российского сегмента МКС утечек не обнаружено

Проверка двух модулей российского сегмента Международной космической станции (МКС) и пристыкованного к ней грузовика «Прогресс» не показала наличия утечек воздуха.

«На МКС проводятся плановые работы по определению повышенной утечки атмосферы относительно среднестатистической штатной утечки за сутки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы «Роскосмоса».

Отмечается, что, согласно данным, полученным от экипажа МКС, который контролирует уровень давления в модулях, давление остаётся нормальным.

Ранее NASA сообщило, что возможная утечка воздуха на Международной космической станции не представляет угрозы для членов экипажа, но требуется найти её источник и выполнить ремонт.