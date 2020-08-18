В «Роскосмосе» сообщили о планах по ракете «Союз-2»

Конструкцию головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2» планируется доработать после отклонений, которые были выявлены в ходе стыковки грузового корабля «Прогресс МС-15» с Международной космической станцией (МКС) в конце июля.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы «Роскосмоса».

«Комиссия провела работу по изучению причин ряда особенностей функционирования системы «Курс», которая отработала штатно», — сообщил представитель компании.

Он заявил, что «по итогам будет принято решение о внесении ряда незначительных доработок в конструкцию головного обтекателя (ракеты, предназначенной для запуска. — RT) транспортного грузового корабля «Прогресс».

Отмечается, что головной обтекатель защищает грузовой корабль «Прогресс» от скоростного напора при выведении на орбиту и сбрасывается на этапе работы второй ступени ракеты «Союз-2.1а».

В конце июля в «Роскосмосе» сообщали, что при стыковке грузового корабля «Прогресс МС-15» с российским сегментом Международной космической станции (МКС) возникли трудности, но они не помешали осуществлению стыковки в автоматическом режиме.