В «Роскосмосе» сообщили о планах по ракете «Союз-2»

Короткая ссылка
Конструкцию головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2» планируется доработать после отклонений, которые были выявлены в ходе стыковки грузового корабля «Прогресс МС-15» с Международной космической станцией (МКС) в конце июля.
В «Роскосмосе» сообщили о планах по ракете «Союз-2»
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы «Роскосмоса».

«Комиссия провела работу по изучению причин ряда особенностей функционирования системы «Курс», которая отработала штатно», — сообщил представитель компании.

Он заявил, что «по итогам будет принято решение о внесении ряда незначительных доработок в конструкцию головного обтекателя (ракеты, предназначенной для запуска. — RT) транспортного грузового корабля «Прогресс».

Отмечается, что головной обтекатель защищает грузовой корабль «Прогресс» от скоростного напора при выведении на орбиту и сбрасывается на этапе работы второй ступени ракеты «Союз-2.1а».

В конце июля в «Роскосмосе» сообщали, что при стыковке грузового корабля «Прогресс МС-15» с российским сегментом Международной космической станции (МКС) возникли трудности, но они не помешали осуществлению стыковки в автоматическом режиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить