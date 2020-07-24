«Роскосмос» заявил о проблемах при стыковке «Прогресса» с МКС

При стыковке грузового корабля «Прогресс МС-15» с российским сегментом Международной космической станции (МКС) возникли трудности, но они не помешали осуществлению стыковки в автоматическом режиме. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

В компании рассказали, что при стыковке «Прогресс МС-15» «действительно наблюдались некоторые отклонения транспортного грузового корабля относительно мишени».

Отмечается, что «контроль процесса стыковки осуществлялся наземным персоналом управления и экипажем российского сегмента МКС».

«Отклонения от мишени находились в пределах допуска, определённого технической документацией на систему сближения», — рассказали в «Роскосмосе».

В госкорпорации сообщили, что необходимости в переходе в ручной режим управления стыковки не было. Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме.

«В настоящее время специалисты РКК «Энергия» проводят детальный анализ процесса стыковки и функционирования системы сближения», — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-15», запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», пристыковался к МКС.