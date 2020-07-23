Космический грузовик «Прогресс МС-15» пристыковался к МКС
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«Совершив два витка вокруг Земли, корабль «Прогресс МС-15» с 2,5 т грузов причалил к российскому сегменту МКС», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Как отмечается, впереди — открытие люков, операции по демонтажу стыковочного механизма и переводу системы электропитания на объединённое питание.
Ранее сообщалось о пуске ракеты.
Это второй запуск российского грузового корабля в 2020 году.