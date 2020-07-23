Космический грузовик «Прогресс МС-15» пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-15», запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», пристыковался к МКС.

«Совершив два витка вокруг Земли, корабль «Прогресс МС-15» с 2,5 т грузов причалил к российскому сегменту МКС», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Как отмечается, впереди — открытие люков, операции по демонтажу стыковочного механизма и переводу системы электропитания на объединённое питание.

Ранее сообщалось о пуске ракеты.

Это второй запуск российского грузового корабля в 2020 году.