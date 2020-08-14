Ракета «Ангара-А5» готова к возобновлению испытаний

Второй лётный образец тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» подготовлен к отправке на космодром Плесецк.

Об этом сообщает «Роскосмос» в Twitter.

«Погруженные в спецвагоны универсальные ракетные модули тяжёлой ракеты «Ангара-А5» ждут решения Госкомиссии на отправку на северный космодром», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета успешно прошла проверки в контрольно-испытательной станции центра Хруничева и готова к возобновлению лётно-космических испытаний.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация преодолела основные проблемы с космической техникой.