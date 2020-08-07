Рогозин высказался о проблемах «Роскосмоса» с космической техникой

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация преодолела основные проблемы с космической техникой.
Рогозин высказался о проблемах «Роскосмоса» с космической техникой
  • globallookpress.com

«Уже нет таких проблем в ракетно-космической технике, как два года тому назад», — цитирует его РИА Новости.

Как указывает агентство, на текущий момент отечественные ракеты стартуют без аварий 22 месяца подряд.

Отмечается, что глава «Роскосмоса» также сообщил, что рад тому, что удалось сдвинуть с мёртвой точки подготовку к запуску многофункционального лабораторного модуля «Наука» и к лётным испытаниям «Ангары». 

Ранее Рогозин рассказал, что модуль «Наука» будет запущен к Международной космической станции (МКС) в апреле 2021 года.

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