Рогозин высказался о проблемах «Роскосмоса» с космической техникой

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация преодолела основные проблемы с космической техникой.

«Уже нет таких проблем в ракетно-космической технике, как два года тому назад», — цитирует его РИА Новости.

Как указывает агентство, на текущий момент отечественные ракеты стартуют без аварий 22 месяца подряд.

Отмечается, что глава «Роскосмоса» также сообщил, что рад тому, что удалось сдвинуть с мёртвой точки подготовку к запуску многофункционального лабораторного модуля «Наука» и к лётным испытаниям «Ангары».

Ранее Рогозин рассказал, что модуль «Наука» будет запущен к Международной космической станции (МКС) в апреле 2021 года.