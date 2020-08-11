Российский модуль «Наука» отправили на космодром Байконур

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» отправили с территории Центра им. М.В. Хруничева на космодром Байконур. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Многофункциональный лабораторный модуль для российского сегмента МКС в 00:37 покинул территорию родного московского ракетного завода Центра Хруничева и отправился на Байконур», — отмечается в заявлении в Twitter.

Многофункциональный лабораторный модуль для российского сегмента #МКС в 00.37 покинул территорию родного московского ракетного завода Центра Хруничева и отправился на Байконур. Там его ждут электрические испытания и подготовка к пуску на тяжёлом "Протоне-М". pic.twitter.com/ylSikCLRhu — РОСКОСМОС (@Rogozin) August 10, 2020

В «Роскосмосе» уточнили, что модуль пройдёт на космодроме электрические испытания и подготовку к пуску на тяжёлом «Протоне-М».

Ранее глава ведомства Дмитрий Рогозин заявил, что запуск «Науки» к Международной космической станции (МКС) планируется на апрель 2021 года.