Российский модуль «Наука» отправили на космодром Байконур

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Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» отправили с территории Центра им. М.В. Хруничева на космодром Байконур. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Российский модуль «Наука» отправили на космодром Байконур
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«Многофункциональный лабораторный модуль для российского сегмента МКС в 00:37 покинул территорию родного московского ракетного завода Центра Хруничева и отправился на Байконур», — отмечается в заявлении в Twitter.

В «Роскосмосе» уточнили, что модуль пройдёт на космодроме электрические испытания и подготовку к пуску на тяжёлом «Протоне-М».

Ранее глава ведомства Дмитрий Рогозин заявил, что запуск «Науки» к Международной космической станции (МКС) планируется на апрель 2021 года.

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