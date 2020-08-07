В Петербурге разработали инновационный способ очистки природной среды от нефтепродуктов

Научным сотрудникам Высшей школы технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна удалось разработать биопрепарат нового поколения для восстановления почв и акваторий, загрязнённых нефтепродуктами.

Как сообщает kp.ru, учёные создали технологию получения пористых гранул, которые стали носителем биопрепарата, способного очистить от нефтяных загрязнений воду и почву.

Биопрепарат показал отличные результаты разложения нефтепродуктов даже в условиях низких температур при очищении водоёма, загрязнённого авиационным топливом на объекте «Савватия» в Архангельской области: эффективность очистки через 20 суток достигла 99,2%.

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