Трамп прокомментировал приводнение Crew Dragon

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал приводнение корабля Crew Dragon в Мексиканском заливе.

«Здорово, когда астронавты NASA возвращаются на Землю после двухмесячной успешной миссии. Спасибо всем! Астронавты совершили первое за 45 лет приводнение. Очень волнующе!» — написал он в Twitter.

Американский космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США 2 августа в 21:48 мск. Аппарат приводнился в Мексиканском заливе.

30 мая SpaceX и NASA запустили ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблём.

31 мая в 17:17 мск Crew Dragon успешно пристыковался к МКС.