Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
- Reuters
Отмечается, что команда автоматической отстыковки поступила в 2:30 мск.
We are 'GO' for undocking of the @SpaceX Dragon Endeavour from @Space_Station. Our #LaunchAmerica crew aboard the spacecraft confirms their visors are down, and they are ready for departure: pic.twitter.com/otZPvYH18w— NASA (@NASA) August 1, 2020
Ранее стало известно, что аппарат с астронавтами должен приводниться у берегов Флориды.
30 мая SpaceX и NASA запустили ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции.
31 мая в 17:17 мск Crew Dragon успешно пристыковался к МКС.