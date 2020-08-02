Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

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Американский корабль Crew Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в NASA.
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
  • Reuters

Отмечается, что команда автоматической отстыковки поступила в 2:30 мск.

Ранее стало известно, что аппарат с астронавтами должен приводниться у берегов Флориды.

30 мая SpaceX и NASA запустили ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции.

31 мая в 17:17 мск Crew Dragon успешно пристыковался к МКС.

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