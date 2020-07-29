Пуск «Протона-М» с Байконура перенесён на 31 июля

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с российскими спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» перенесён с 30 июля на сутки.

«В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов государственная комиссия приняла решение о переносе пуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80» на резервную дату», — приводит ТАСС сообщение госкорпорации «Роскосмос».

В настоящее время пуск запланирован на 31 июля 2020 года на 00:25 мск.

Ранее сообщалось, что Китай успешно вывел на орбиту Земли три спутника гражданского назначения.