Пуск «Протона-М» с Байконура перенесён на 31 июля
- РИА Новости
«В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов государственная комиссия приняла решение о переносе пуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80» на резервную дату», — приводит ТАСС сообщение госкорпорации «Роскосмос».
В настоящее время пуск запланирован на 31 июля 2020 года на 00:25 мск.
Ранее сообщалось, что Китай успешно вывел на орбиту Земли три спутника гражданского назначения.