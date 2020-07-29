Учебный год в МГУ может начаться в дистанционном формате
- РИА Новости
«Что касается наших ребят, то я думаю, что есть гибкий сценарий, может, немножко (дистанционно), а потом очно. А что касается зарубежных граждан — то это семестр», — приводит Интерфакс слова Садовничего.
Он отметил, что сложности с возвращением иностранных студентов к очному формату обучения связаны с эпидемиологической обстановкой.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что новый учебный год планируют начать 1 сентября в традиционном формате.