Разработчик «Фёдора» рассказал о планах использования роботов на Луне

Короткая ссылка
Директор НПО «Андроидная техника» (предприятие-разработчик робота FEDOR) Евгений Дудоров рассказал о планах использования роботов при строительстве и обслуживании российской базы на Луне.
Разработчик «Фёдора» рассказал о планах использования роботов на Луне
  • РИА Новости

Он пояснил, что «если на МКС космонавты сейчас полностью закрывают все задачи, то на Луне использование роботов максимально обосновано».

По его словам, «космонавт сможет работать на Луне неделю-две», а роботы «будут обслуживать космическую инфраструктуру между сменами пилотируемых экспедиций».

«Они будут заниматься строительством жилищ, выполнять другие работы», — цитирует РИА Новости Дудорова.

Он отметил, что на Луне найдут применение робототехническим устройствам всех форм.

Дудоров сообщил, что «это должны быть и антропоморфные роботы, и комплексы на колёсной базе, роботы с манипуляторами».

«Процесс их работы должен быть максимально автоматизирован», — добавил он.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что испытания российского космического аппарата «Луна-25» планируется завершить летом 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить