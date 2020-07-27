Разработчик «Фёдора» рассказал о планах использования роботов на Луне

Директор НПО «Андроидная техника» (предприятие-разработчик робота FEDOR) Евгений Дудоров рассказал о планах использования роботов при строительстве и обслуживании российской базы на Луне.

Он пояснил, что «если на МКС космонавты сейчас полностью закрывают все задачи, то на Луне использование роботов максимально обосновано».

По его словам, «космонавт сможет работать на Луне неделю-две», а роботы «будут обслуживать космическую инфраструктуру между сменами пилотируемых экспедиций».

«Они будут заниматься строительством жилищ, выполнять другие работы», — цитирует РИА Новости Дудорова.

Он отметил, что на Луне найдут применение робототехническим устройствам всех форм.

Дудоров сообщил, что «это должны быть и антропоморфные роботы, и комплексы на колёсной базе, роботы с манипуляторами».

«Процесс их работы должен быть максимально автоматизирован», — добавил он.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что испытания российского космического аппарата «Луна-25» планируется завершить летом 2021 года.