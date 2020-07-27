Разработчик «Фёдора» рассказал о планах использования роботов на Луне
- РИА Новости
Он пояснил, что «если на МКС космонавты сейчас полностью закрывают все задачи, то на Луне использование роботов максимально обосновано».
По его словам, «космонавт сможет работать на Луне неделю-две», а роботы «будут обслуживать космическую инфраструктуру между сменами пилотируемых экспедиций».
«Они будут заниматься строительством жилищ, выполнять другие работы», — цитирует РИА Новости Дудорова.
Он отметил, что на Луне найдут применение робототехническим устройствам всех форм.
Дудоров сообщил, что «это должны быть и антропоморфные роботы, и комплексы на колёсной базе, роботы с манипуляторами».
«Процесс их работы должен быть максимально автоматизирован», — добавил он.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что испытания российского космического аппарата «Луна-25» планируется завершить летом 2021 года.