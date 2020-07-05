«Роскосмос» назвал срок завершения испытаний АМС «Луна-25»
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- РИА Новости
«В настоящее время опытно-конструкторская работа «Луна-Глоб», в рамках которой создаётся космический аппарат «Луна-25», находится на этапе наземной отработки экспериментальных изделий», — говорится в сообщении.
Испытания собранного аппарата начнутся в I квартале 2021 года.
«Обязательный этап в создании космических аппаратов — проведение электрических и функциональных испытаний, необходимых для подтверждения заданных характеристик всех компонентов», — рассказали в «Роскосмосе».
В марте сообщалось, что пуск российского космического аппарата к Луне запланирован на 1 октября 2021 года.