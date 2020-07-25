В Португалии разработали деактивирующую коронавирус маску
Как пишет La Razon, многослойная водонепроницаемая маска имеет «инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2».
Работу над маской ведут учёные из Института молекулярной медицины в Лиссабоне.
По словам вирусолога Педро Симаса, эффект сохраняется, даже если маску постирать 50 раз, а активность вируса снижается на 99% уже спустя час после попадания на маску.
Ранее исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в США разработали «миниатюрное устройство, которое может позволить» специалистам «моментально» диагностировать коронавирусную инфекцию.