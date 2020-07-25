В Португалии разработали деактивирующую коронавирус маску

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Португальские учёные сообщили о разработке маски, которая способна деактивировать коронавирус.

Как пишет La Razon, многослойная водонепроницаемая маска имеет «инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2». 

Работу над маской ведут учёные из Института молекулярной медицины в Лиссабоне. 

По словам вирусолога Педро Симаса, эффект сохраняется, даже если маску постирать 50 раз, а активность вируса снижается на 99% уже спустя час после попадания на маску.

Ранее исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в США разработали «миниатюрное устройство, которое может позволить» специалистам «моментально» диагностировать коронавирусную инфекцию.

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