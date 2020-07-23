Госкомиссия на Байконуре дала добро на запуск ракеты «Союз-2.1а»

Госкомиссия на Байконуре одобрила запуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс».

«Заслушав доклады, члены Госкомиссии приняли решение о готовности ракеты космического назначения к заправке компонентами топлива и пуску, который состоится 23 июля 2020 года в 17:26:21 мск», — говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что прямая трансляция пуска будет доступна на сайте и в социальных сетях «Роскосмоса» с 16:10 мск.

20 июля сообщалось, что при установке ракеты «Союз-2.1а» на стартовом комплексе космодрома Байконур возникли замечания к наземному оборудованию.