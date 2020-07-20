«Роскосмос» заявил о замечаниях к оборудованию при установке ракеты
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«Специалисты «Роскосмоса» выявили замечания в работе одного из агрегатов стартового комплекса, которые в ближайшее время будут устранены», — цитирует РИА Новости пресс-службу «Роскосмоса».
О каком именно агрегате идёт речь, не уточняется.
Отмечается, что все работы выполняются по графику.
Ранее сообщалось, что ракету-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-15» вывезли и установили на стартовый комплекс космодрома Байконур.