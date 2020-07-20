«Роскосмос» заявил о замечаниях к оборудованию при установке ракеты

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При установке ракеты «Союз-2.1а» на стартовом комплексе космодрома Байконур возникли замечания к наземному оборудованию.
«Роскосмос» заявил о замечаниях к оборудованию при установке ракеты
  • © КЦ «Южный» / Роскосмос

«Специалисты «Роскосмоса» выявили замечания в работе одного из агрегатов стартового комплекса, которые в ближайшее время будут устранены», — цитирует РИА Новости пресс-службу «Роскосмоса».

О каком именно агрегате идёт речь, не уточняется.

Отмечается, что все работы выполняются по графику.

Ранее сообщалось, что ракету-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-15» вывезли и установили на стартовый комплекс космодрома Байконур.

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