Эксперт оценил опасность астероида 2020 ND

Научный сотрудник Астрономического университета им. Штернберга Владимир Сурдин оценил опасность астероида 2020 ND, который пролетит мимо Земли 24 июля.

«5 млн километров — это в разы дальше, чем Луна от Земли. Ну какая же это опасность? Да никакой опасности. Он «потенциально опасный», потому что когда-нибудь, через миллионы лет, он может прилететь ещё ближе», — заявил эксперт в беседе с Inforeactor.

Как отметил Сурдин, потенциально опасных астероидов около 30 тыс., когда-нибудь в далёком будущем от них можно ждать неприятностей.

«Но в данный момент конкретно от этого никаких неприятностей не будет», — добавил эксперт.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Сергей Богачёв в беседе с «Невскими новостями» рассказал о затмении Венеры.