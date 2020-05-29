Астроном рассказал о затмении Венеры

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Главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Сергей Богачёв рассказал о затмении Венеры, которое ожидается 19 июня.
Астроном рассказал о затмении Венеры
  • © NASA / SSV, MIPL, Magellan Team

«Если это дневное время, то увидеть это будет нельзя, потому как Венера очень близка к Солнцу и на дневном небе увидеть это практически невозможно. Даже Луну днём порой увидеть трудно, это исключительные ситуации», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, события, которые происходят в небе, не зависят от координат на Земле.

«В крайнем случае это увидеть можно либо на рассвете, либо на закате, но не днём», — добавил Богачёв.

Как заявили в Московском планетарии, Венеру закроет Луна. Случится это примерно в полдень, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Кроме того, 5 июня из европейской части России можно будет понаблюдать за полутеневым затмением Луны.

Ранее доктор Сергей Агапкин прокомментировал влияние кольцеобразного солнечного затмения на здоровье людей.

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