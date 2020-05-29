Астроном рассказал о затмении Венеры
- © NASA / SSV, MIPL, Magellan Team
«Если это дневное время, то увидеть это будет нельзя, потому как Венера очень близка к Солнцу и на дневном небе увидеть это практически невозможно. Даже Луну днём порой увидеть трудно, это исключительные ситуации», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».
По его словам, события, которые происходят в небе, не зависят от координат на Земле.
«В крайнем случае это увидеть можно либо на рассвете, либо на закате, но не днём», — добавил Богачёв.
Как заявили в Московском планетарии, Венеру закроет Луна. Случится это примерно в полдень, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
Кроме того, 5 июня из европейской части России можно будет понаблюдать за полутеневым затмением Луны.
Ранее доктор Сергей Агапкин прокомментировал влияние кольцеобразного солнечного затмения на здоровье людей.