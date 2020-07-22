Эпидемиолог сообщил об адаптации коронавируса к человеку

Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что SARS-CoV-2, «циркулируя среди населения, всё-таки адаптируется к человеку, и снижается его вирулентность».

«Вирус, циркулируя среди населения, всё-таки адаптируется к человеку, и снижается его вирулентность», — цитирует РИА Новости Брико.

При этом эпидемиолог отметил, что «наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились». По его словам, «они будут появляться, это несомненно».

Он также высказал предположение, что сезонный подъём заболеваемости COVID-19 будет в ноябре-декабре, но выраженность этого подъёма не будет очень высокой.

Ранее главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в беседе с НСН оценил последствия пандемии коронавируса.