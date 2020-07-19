Эксперт рассказал о необходимости носить маску в метро

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Профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при университете Качхон Чон Чжэ Хун заявил, что бесконтактные технологии в метрополитене не играют роли, пассажирам надлежит носить маски.
Эксперт рассказал о необходимости носить маску в метро
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

«С точки зрения борьбы с коронавирусом бесконтактные турникеты не имеют особого смысла», — цитирует РИА Новости комментарий Чон Чже Хуна по поводу идеи правительства Южной Кореи установить бесконтактные турникеты в метро.

По его словам, контакт людей с турникетом слишком поверхностный и составляет малую часть опасности, которой подвержены пассажиры метро.

«Первым делом нужно сделать так, чтобы пассажиры носили маски внутри вагонов и мыли или дезинфицировали руки сразу после того, как покидают поезд», — добавил он.

Ранее учёные из университета Копенгагена опубликовали в журнале Nature reviews статью, в которой предупредили о возможности роста масштабов ожирения в мире из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введённых из-за неё карантинных мер.

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