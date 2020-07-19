Эксперт рассказал о необходимости носить маску в метро
- АГН «Москва»
- © Авилов Александр
«С точки зрения борьбы с коронавирусом бесконтактные турникеты не имеют особого смысла», — цитирует РИА Новости комментарий Чон Чже Хуна по поводу идеи правительства Южной Кореи установить бесконтактные турникеты в метро.
По его словам, контакт людей с турникетом слишком поверхностный и составляет малую часть опасности, которой подвержены пассажиры метро.
«Первым делом нужно сделать так, чтобы пассажиры носили маски внутри вагонов и мыли или дезинфицировали руки сразу после того, как покидают поезд», — добавил он.
Ранее учёные из университета Копенгагена опубликовали в журнале Nature reviews статью, в которой предупредили о возможности роста масштабов ожирения в мире из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введённых из-за неё карантинных мер.