Судно с учёными и студентами направится в экспедицию в Баренцево море
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
«18 июля при поддержке Минобрнауки России из Калининграда на научно-исследовательском судне «Академик Николай Страхов» в экспедицию выходят российские ученые и более 20 студентов из МГУ и других российских вузов», — заявили в ведомстве.
В рамках рейса, который продлится месяц, студенты будут учиться по уникальной технологии Плавучего университета.
В начале июля в Архангельске стартовала совместная экспедиция Северного флота и Центра подводных исследований.