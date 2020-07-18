Судно с учёными и студентами направится в экспедицию в Баренцево море

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Научно-исследовательское судно с российскими учёными и более чем 20 студентами вузов направится в экспедицию из Калининграда в северо-западный сектор Баренцева моря.
Судно с учёными и студентами направится в экспедицию в Баренцево море
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«18 июля при поддержке Минобрнауки России из Калининграда на научно-исследовательском судне «Академик Николай Страхов» в экспедицию выходят российские ученые и более 20 студентов из МГУ и других российских вузов», — заявили в ведомстве. 

В рамках рейса, который продлится месяц, студенты будут учиться по уникальной технологии Плавучего университета.

В начале июля в Архангельске стартовала совместная экспедиция Северного флота и Центра подводных исследований.

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