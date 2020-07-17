Глава РФПИ прокомментировал заявления Британии о «хакерских атаках»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал обвинения Британии в адрес России в «хакерских атаках», целью которых якобы являлись разработчики вакцины от коронавируса.

Как отметил Дмитриев, в подобные обвинения трудно поверить.

«Во-первых, удивляет время появления таких заявлений — это произошло на следующий день после того, как мы объявили, что, возможно, станем первой страной, получившей одобрение вакцины, которого мы ожидаем в августе текущего года. Мы полагаем, что это будет одна из наиболее эффективных вакцин в мире», — сказал он в беседе с RT.

Это позволит не только начинать вакцинацию в России в сентябре, но и сотрудничать с другими странами мира, подчеркнул Дмитриев.

Глава фонда добавил, что лекарство станет результатом успешной и эффективной работы, которую проделали учёные во время создания других вакцин, в том числе от вируса Эболы.

Он указал на то, что исследования российских учёных хорошо задокументированы и они привели к разработке данной вакцины.

Так он прокомментировал заявления Национального центра кибербезопасности Великобритании о том, что «причастные к российским спецслужбам» хакеры «атаковали различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединённом Королевстве».