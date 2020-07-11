Высоту орбиты МКС снизили почти на километр

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Специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш провели коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС).
Высоту орбиты МКС снизили почти на километр
  • © NASA/Роскосмос

«Сегодня, 11 июля 2020 года, выполнена коррекция орбиты Международной космической станции... После проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты МКС уменьшилась на 900 метров», — приводит РИА Новости сообщение «Роскосмоса».

Высота полёта снижена для стыковки грузового корабля «Прогресс МС-15».

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что в соответствии с программой полёта Международной космической станции (МКС) была успешно завершена миссия транспортного грузового корабля «Прогресс МС-13». 

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