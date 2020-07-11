Высоту орбиты МКС снизили почти на километр

Специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш провели коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС).

«Сегодня, 11 июля 2020 года, выполнена коррекция орбиты Международной космической станции... После проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты МКС уменьшилась на 900 метров», — приводит РИА Новости сообщение «Роскосмоса».

Высота полёта снижена для стыковки грузового корабля «Прогресс МС-15».

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что в соответствии с программой полёта Международной космической станции (МКС) была успешно завершена миссия транспортного грузового корабля «Прогресс МС-13».