Высоту орбиты МКС снизили почти на километр
- © NASA/Роскосмос
«Сегодня, 11 июля 2020 года, выполнена коррекция орбиты Международной космической станции... После проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты МКС уменьшилась на 900 метров», — приводит РИА Новости сообщение «Роскосмоса».
Высота полёта снижена для стыковки грузового корабля «Прогресс МС-15».
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что в соответствии с программой полёта Международной космической станции (МКС) была успешно завершена миссия транспортного грузового корабля «Прогресс МС-13».