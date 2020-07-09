«Роскосмос» сообщил завершении миссии корабля «Прогресс МС-13»

В «Роскосмосе» сообщили, что в соответствии с программой полёта Международной космической станции (МКС) была успешно завершена миссия транспортного грузового корабля «Прогресс МС-13».

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

Отмечается, что в 00:31 мск двигательная установка «Прогресс МС-13» была включена на торможение, «спустя четыре минуты она завершила работу, и корабль продолжил снижение».

«В соответствии с расчётными данными специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в 01:05 мск грузовой корабль «Прогресс МС-13» вошёл в атмосферу Земли. Падение несгораемых элементов конструкции корабля произошло в несудоходном районе акватории Тихого океана, примерно в 1 800 км юго-восточнее города Веллингтон (Новая Зеландия)», — говорится в сообщении.

Корабль был расстыкован с МКС 8 июля в 21:22 мск.

Ранее сообщалось, что МКС была внепланово скорректирована, чтобы избежать возможного столкновения с мусором.