МКС провела манёвр уклонения от космического мусора

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Орбита Международной космической станции (МКС) была внепланово скорректирована, чтобы избежать возможного столкновения с мусором.
МКС провела манёвр уклонения от космического мусора
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Отмечается, что для выполнения данного манёвра «использовались двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», который пристыкован к агрегатному отсеку модуля «Звезда» российского сегмента МКС».

«Они проработали около 100 секунд и сообщили станции приращение скорости 0,5 м/с, в результате чего высота орбиты МКС увеличилась, по предварительным данным, на 900 м», — рассказали в госкорпорации.

В «Роскосмосе» добавили, что «обстановка на околоземной орбите находится под постоянным контролем центров управления полётами в Королёве и в Хьюстоне (США)».

Ранее сообщалось, что единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса» — Анна Кикина — отправится на МКС в 2022 году.

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