МКС провела манёвр уклонения от космического мусора
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
Отмечается, что для выполнения данного манёвра «использовались двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», который пристыкован к агрегатному отсеку модуля «Звезда» российского сегмента МКС».
«Они проработали около 100 секунд и сообщили станции приращение скорости 0,5 м/с, в результате чего высота орбиты МКС увеличилась, по предварительным данным, на 900 м», — рассказали в госкорпорации.
В «Роскосмосе» добавили, что «обстановка на околоземной орбите находится под постоянным контролем центров управления полётами в Королёве и в Хьюстоне (США)».
Ранее сообщалось, что единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса» — Анна Кикина — отправится на МКС в 2022 году.