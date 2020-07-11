Внук Королёва рассказал о беседе с Илоном Маском

Внук отечественного академика и ракетостроителя Сергея Королёва Андрей рассказал о беседе с главой SpaceX и Tesla Илоном Маском.

Как рассказал Андрей в беседе с телеканалом «Звезда», семья академика написала Маску после успешного запуска на орбиту корабля Crew Dragon. С ними связался секретарь американского предпринимателя и предложил сторонам пообщаться по видеосвязи.

«Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень весёлый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», — сказал внук Королёва.

Семья советского ракетостроителя поздравила Маска с успешным пуском корабля, также они обсудили будущие проекты компании SpaceX.

Члены семьи академика также пригласили предпринимателя в Москву, чтобы показать «исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно».

Маск в ответ пригласил их посмотреть на заводы SpaceX и посетить один из предстоящих запусков после открытия авиасообщения.

Ранее Илон Маск сообщил, что пообщался с семьёй академика Сергея Павловича Королёва.