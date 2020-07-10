Эксперт прокомментировал парад планет

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Профессор Института физики, директор Астрономической обсерватории КФУ Юрий Нефедьев прокомментировал парад планет.
Эксперт прокомментировал парад планет
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу университета.

«Начиная с 4 июля можно наблюдать невооружённым глазом сближение Юпитера и Сатурна, также видны Марс и Венера, которая наблюдается только ближе к утру или сразу после захода Солнца. Пятая планета парада — Земля», — заявил Нефедьев.

По его словам, 22 июля к параду в утренней видимости присоединится Меркурий.

Как отметил эксперт, сближение трёх планет случается несколько раз в год, четырёх — раз в год, пяти — раз в 19 лет.

«Большой парад планет, во время которого сближаются все планеты Солнечной системы, бывает раз в 170 лет», — сказал он.

Нефедьев добавил, что в августе условия для наблюдения будут более подходящими, так как ночи станут темнее.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублёва в беседе с kp.ru прокомментировала парад планет.

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