Вице-президент Telegram пошутил о Золотой Орде и Кремниевой долине

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Илья Перекопский, вице-президент Telegram, выступая на панельной дискуссии с участием российского премьера Михаила Мишустина, пошутил о «ставке Золотой Орды» и Кремниевой долине.
Вице-президент Telegram пошутил о Золотой Орде и Кремниевой долине
  • Reuters

Отрывок из выступления размещён в социальной сети Twitter.

«Получается, что раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско, около Золотого моста, и все привозят дань туда», — сказал он.

По его словам, это сдерживает развитие IT-индустрии в мире и особенно в России.

9 июля основатель Telegram Павел Дуров опубликовал статью, в которой заявил, что Apple использует «монопольное положение» и требует от всех разработчиков приложений в AppStore 30% от оборота с продажи цифровых услуг.

По его словам, разработчики мира фактически работают на Apple и Google в большей степени, чем на самих себя.

В результате, отмечает Дуров, обе компании «аккумулируют десятки миллиардов долларов на своих офшорных счетах», в то время как тысячи локальных команд разработчиков в мире находятся на грани экономического выживания.

В начале мая Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину. 

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