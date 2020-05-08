Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров представил семь причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину. Публикацию Дуров связал с фильмом блогера Юрия Дудя о тех, кто переехал в США, чтобы работать в Долине.

По словам Дурова, США — «полицейское государство», которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах.

Следующими причинами он называет «недоступное здравоохранение» и «ограниченность культурной жизни».

«Кремниевая долина — это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью. Ближайший город, Сан-Франциско, — тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных», — написал Дуров в своём блоге.

Ещё двумя причинами не переезжать в Кремниевую долину он называет «посредственное среднее образование» и «высокие налоги».

Дуров также говорит о «дороговизне разработки», поскольку Кремниевая долина, по его словам, — это «место высоких цен не только на недвижимость, но и на ведение высокотехнологического бизнеса».

Седьмой причиной основатель Telegram называет «слабые перспективы рынка в XXI веке».

«США не являются лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса», — заключает он.

Он выразил уверенность, что при наличии выбора желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты.

В 2017 году Дуров рассказал, что решил поселиться в Дубае из-за благоприятных налоговых условий.