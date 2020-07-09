Космический телескоп «Гамма-400» запустят с космодрома «Восточный»

Короткая ссылка
Астрофизическую космическую обсерваторию «Гамма-400» для наблюдения за источниками гамма-излучения во Вселенной намерены вывести на орбиту с помощью ракеты-носителя «Ангара» с космодрома «Восточный».
Космический телескоп «Гамма-400» запустят с космодрома «Восточный»
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на научного руководителя проекта, главного научного сотрудника Физического института РАН Аркадия Гальпера.

«Раньше предполагалось, что это будет украинская ракета «Зенит». Потом стали обсуждать наш «Протон». Сейчас принято решение, что «Гамма-400» полетит на «Ангаре» с «Восточного», — сообщил Гальпер.

Он рассказал, что обсерваторию планируется вывести на высокоэллиптическую орбиту, чтобы выйти за пределы радиационного пояса Земли.

«А потом эта орбита превратится в круговую с высотой 200-300 тыс. км из-за влияния Земли и Луны», — заявил он.

Отмечается, что обсерватория «Гамма-400» предназначена для получения сведений для определения природы «тёмной материи» во Вселенной, развития теории происхождения высокоэнергичных космических лучей и физики элементарных частиц, исследования космического гамма-излучения в диапазоне высоких энергий и рентгеновского излучения, регистрации заряженных частиц космических лучей, поиска и исследования гамма-всплесков.

Ранее институт космических исследований РАН сообщил, что российско-немецкая космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо в рентгеновском диапазоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить