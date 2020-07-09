Космический телескоп «Гамма-400» запустят с космодрома «Восточный»

Астрофизическую космическую обсерваторию «Гамма-400» для наблюдения за источниками гамма-излучения во Вселенной намерены вывести на орбиту с помощью ракеты-носителя «Ангара» с космодрома «Восточный».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на научного руководителя проекта, главного научного сотрудника Физического института РАН Аркадия Гальпера.

«Раньше предполагалось, что это будет украинская ракета «Зенит». Потом стали обсуждать наш «Протон». Сейчас принято решение, что «Гамма-400» полетит на «Ангаре» с «Восточного», — сообщил Гальпер.

Он рассказал, что обсерваторию планируется вывести на высокоэллиптическую орбиту, чтобы выйти за пределы радиационного пояса Земли.

«А потом эта орбита превратится в круговую с высотой 200-300 тыс. км из-за влияния Земли и Луны», — заявил он.

Отмечается, что обсерватория «Гамма-400» предназначена для получения сведений для определения природы «тёмной материи» во Вселенной, развития теории происхождения высокоэнергичных космических лучей и физики элементарных частиц, исследования космического гамма-излучения в диапазоне высоких энергий и рентгеновского излучения, регистрации заряженных частиц космических лучей, поиска и исследования гамма-всплесков.

Ранее институт космических исследований РАН сообщил, что российско-немецкая космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо в рентгеновском диапазоне.