В РАН заявили о первом обзоре всей небесной сферы в рентгеновском диапазоне

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Институт космических исследований РАН сообщил, что российско-немецкая космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо в рентгеновском диапазоне.
В РАН заявили о первом обзоре всей небесной сферы в рентгеновском диапазоне
  • Pixabay

«Свершилось: телескоп ART-XC обсерватории «Спектр-РГ» завершил свой первый обзор всего неба! Как и предполагалось, это заняло почти ровно полгода, в течение которых телескоп непрерывно сканировал небесную сферу в жёстких рентгеновских лучах», — приводит газета «Известия» сообщение, опубликованное на сайте института.

Отмечается, что космический аппарат «Спектр-РГ» был запущен в июле 2019 года с космодрома Байконур. Он создан в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук.

Цель «Спектра-РГ» — построить карту всего неба в мягком и жёстком диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.

При этом обсерватория должна проработать в космосе не менее шести с половиной лет.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Сергей Богачёв в беседе с «Невскими новостями» рассказал о затмении Венеры, которое ожидается 19 июня.

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