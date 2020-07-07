Врач рассказала о полезных свойствах специй

Врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала о полезных свойствах специй.

«Специи имеют компоненты, которые оказывают на организм противовоспалительное действие, и обеспечивают набор тех компонентов, которых недостаёт в обычных продуктах питания. Другое дело — переносимость специй. Не каждый человек переносит острый перец, кайенский перец. И когда я делаю диагностические тесты относительно непереносимости тех или иных продуктов питания, в список часто попадают острые специи», — сказала она в беседе с Nation News.

По её словам, у некоторых людей просто нет тех рецепторов и ферментов в желудочно-кишечном тракте, которые способны были бы принять эти специи, максимально обработать их и тем самым сделать так, чтобы специи оказали положительное воздействие и были весьма полезны организму.

Ранее врач-терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, какие напитки и продукты помогут перенести жару.