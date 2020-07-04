Компания United Launch Alliance получила ракетный двигатель BE-4

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Компания United Launch Alliance сообщила, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4.
Компания United Launch Alliance получила ракетный двигатель BE-4
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Соответствующее заявление опубликовано на странице компании в Twitter.

Как сообщает РИА Новости, российскими двигателями РД-180 оснащают ракеты семейства Atlas.

Отмечается, что на смену двигателям из России создают носитель Vulcan, предполагается, что силовая установка ВЕ-4 будет работать на первой ступени.

В сентябре 2018 года военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что компания Blue Origin владельца Amazon Джеффа Безоса станет поставлять для разгонной ступени ракет-носителей United Launch Alliance новые двигатели Blue Origin BE-4, которые должны заменить российские РД-180.

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