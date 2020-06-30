Эксперт оценила опасность астероидов для Земли

Аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова оценила опасность астероидов для Земли.

«Учёные провели моделирование и выяснили, что если бы не было механизмов подпитки числа астероидов внутренней части Солнечной системы, то в течение 10 млн лет ни одного астероида в этой части системы бы не осталось. Что-то происходит в главном поясе астероидов. Одна из причин была найдена», — заявила она в беседе с РИА Новости.

По её словам, орбитальное движение Юпитера может сильно влиять на некоторые области главного пояса астероидов, заставляя малые тела покидать свои орбиты и улетать во внешнюю или внутреннюю часть Солнечной системы. Как отметила Ефремова, именно поэтому среди астероидов, сближающихся с Землёй, очень мало крупных.

«Астероиды — небольшие и тусклые объекты, которые сложно наблюдать. И если о местонахождении самых крупных астероидов мы знаем всё, то тела размером от 10 до 100 метров представляют для нас наибольшую опасность из-за своей непредсказуемости», — сообщила эксперт.

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