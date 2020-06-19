Эксперт прокомментировал предстоящее кольцевое затмение

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Главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Сергей Богачёв прокомментировал предстоящее кольцевое затмение.
Эксперт прокомментировал предстоящее кольцевое затмение
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«Сами по себя затмения солнечные — это не редкость. Их каждый год происходит не менее двух, различной степени пограничности. Поэтому это явление всё-таки не такое уникальное, как раз в 100 лет, а относительно частое», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По словам исследователя, отличительная особенность предстоящего затмения только в том, что Луна окажется чуть ближе, то есть немного больше закроет Солнце и на Землю упадёт тень немного большего размера.

«Луна движется вокруг Земли так, что расстояние до неё меняется, следовательно, меняется видимый размер Луны: она то дальше — и выглядит маленькой, то чуть ближе — и выглядит большой. Поэтому, когда Луна большая, она закрывает Солнце полностью, образуя полное солнечное затмение, а когда Луна далеко и маленькая — она Солнце закрыть совсем не может», — пояснил он.

Кольцевое затмение ожидается 21 июня.

Ранее астроном Владимир Сурдин, доцент физического факультета МГУ, в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, какие астрономические явления могут наблюдать москвичи этим летом.

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