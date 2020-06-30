Курчатовский институт разработал энергоустановку для лунной базы
- Reuters
«Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является обеспечение необходимой мощностью и энергией автономной системы жизнеобеспечения оборудования и персонала в экстремальных условиях внешней среды лунной базы», — говорится в описании изобретения, патент на которое получил институт.
Система будет состоять из двух замкнутых контуров.
Энергия будет образовываться в термоэлектрическом преобразователе за счёт большой разницы температур.
«Автономная космическая энергетическая установка производит необходимую для функционирования лунной станции энергию во время лунного дня, а её избыток накапливает для работы во время лунной ночи», — следует из описания.
В марте сообщалось, что запуск российского космического аппарата «Луна-25» к спутнику Земли запланирован на 1 октября 2021 года.