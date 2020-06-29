Умер конструктор двигателей для советской ракеты Р-7 Анатолий Дарон

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Учёный, ведущий конструктор двигателей для семейства советской баллистической ракеты Р-7, на базе которой были созданы ракеты-носители «Восток», «Восход», «Союз», Анатолий Дарон скончался в США на 95-м году жизни. Об этом сообщается на сайте НПО «Энергомаш».
Умер конструктор двигателей для советской ракеты Р-7 Анатолий Дарон
  • © НПО Энергомаш

«24 июня 2020 года ушёл из жизни выдающийся учёный, конструктор, многие годы проработавший в НПО «Энергомаш», Анатолий Давидович Дарон», — говорится в сообщении.

Как отмечается, он умер в Соединённых Штатах, где жил с 1998 года с семьёй, в результате обострения многолетнего недуга — сердечно-почечной недостаточности.

Дарон родился в Одессе, в 1948 году окончил Московский авиационный институт. До 1998 года работал в ОКБ-456 (сейчас — НПО «Энергомаш»), пройдя путь от инженера-конструктора до начальника отдела, ведущего конструктора.

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