Умер конструктор двигателей для советской ракеты Р-7 Анатолий Дарон

Учёный, ведущий конструктор двигателей для семейства советской баллистической ракеты Р-7, на базе которой были созданы ракеты-носители «Восток», «Восход», «Союз», Анатолий Дарон скончался в США на 95-м году жизни. Об этом сообщается на сайте НПО «Энергомаш».

«24 июня 2020 года ушёл из жизни выдающийся учёный, конструктор, многие годы проработавший в НПО «Энергомаш», Анатолий Давидович Дарон», — говорится в сообщении.

Как отмечается, он умер в Соединённых Штатах, где жил с 1998 года с семьёй, в результате обострения многолетнего недуга — сердечно-почечной недостаточности.

Дарон родился в Одессе, в 1948 году окончил Московский авиационный институт. До 1998 года работал в ОКБ-456 (сейчас — НПО «Энергомаш»), пройдя путь от инженера-конструктора до начальника отдела, ведущего конструктора.