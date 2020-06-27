Специалист назвал «тревожные» элементы корабля Crew Dragon

Размещение жидкостных двигателей системы аварийного спасения за стенкой кабины космического корабля США Crew Dragon вызывает тревогу, считает редактор журнала «Русский космос» Игорь Афанасьев.

Как рассказал Афанасьев в статье для журнала (издание принадлежит «Роскосмосу»), Crew Dragon обладает системой спасения экипажа в случае аварии на любом участке выведения.

Система обеспечивается двигательной установкой, которая интегрирована в возвращаемый аппарат.

«Когда-то она должна была обеспечивать ещё и функцию мягкой реактивной посадки на сушу, но чиновники NASA зарубили эту идею, потребовав сажать капсулу в океан», — говорится в материале.

Афанасьев подчеркнул, что «вызывает тревогу размещение жидкостных двигателей огромной тяги» двигательной установки системы аварийного спасения «прямо за стенкой кабины».

Он отметил, что ряд специалистов сомневается в безопасности «непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива», которые подаются под давлением в двигатели системы аварийного спасения.

По словам специалиста, четырехокись азота и монометилгидразин «это всё-таки не вода и даже не перекись водорода».

«Прошлогодний взрыв на наземном стенде подчеркивает обоснованность этих сомнений», — подчеркнул он.

Вместе с тем автор отметил, что кабина Crew Dragon заметно просторнее спускаемого аппарата «Союза» и рассчитана на семь астронавтов.

«Однако… NASA урезало экипаж до четырёх человек — больше сейчас не требуется. Выходит, что для решения своей основной задачи — доставка людей на МКС — новый корабль пока выглядит переразмеренным», — добавил Афанасьев.

30 мая SpaceX и NASA запустили ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции.

31 мая в 17:17 мск Crew Dragon успешно пристыковался к МКС.