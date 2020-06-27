Специалист назвал «тревожные» элементы корабля Crew Dragon
- © РИА Новости / NASA/Билл Ингаллс
Как рассказал Афанасьев в статье для журнала (издание принадлежит «Роскосмосу»), Crew Dragon обладает системой спасения экипажа в случае аварии на любом участке выведения.
Система обеспечивается двигательной установкой, которая интегрирована в возвращаемый аппарат.
«Когда-то она должна была обеспечивать ещё и функцию мягкой реактивной посадки на сушу, но чиновники NASA зарубили эту идею, потребовав сажать капсулу в океан», — говорится в материале.
Афанасьев подчеркнул, что «вызывает тревогу размещение жидкостных двигателей огромной тяги» двигательной установки системы аварийного спасения «прямо за стенкой кабины».
Он отметил, что ряд специалистов сомневается в безопасности «непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива», которые подаются под давлением в двигатели системы аварийного спасения.
По словам специалиста, четырехокись азота и монометилгидразин «это всё-таки не вода и даже не перекись водорода».
«Прошлогодний взрыв на наземном стенде подчеркивает обоснованность этих сомнений», — подчеркнул он.
Вместе с тем автор отметил, что кабина Crew Dragon заметно просторнее спускаемого аппарата «Союза» и рассчитана на семь астронавтов.
«Однако… NASA урезало экипаж до четырёх человек — больше сейчас не требуется. Выходит, что для решения своей основной задачи — доставка людей на МКС — новый корабль пока выглядит переразмеренным», — добавил Афанасьев.
30 мая SpaceX и NASA запустили ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции.
31 мая в 17:17 мск Crew Dragon успешно пристыковался к МКС.