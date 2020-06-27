Специалист назвал «тревожные» элементы корабля Crew Dragon

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Размещение жидкостных двигателей системы аварийного спасения за стенкой кабины космического корабля США Crew Dragon вызывает тревогу, считает редактор журнала «Русский космос» Игорь Афанасьев.
Специалист назвал «тревожные» элементы корабля Crew Dragon
  • © РИА Новости / NASA/Билл Ингаллс

Как рассказал Афанасьев в статье для журнала (издание принадлежит «Роскосмосу»), Crew Dragon обладает системой спасения экипажа в случае аварии на любом участке выведения.

Система обеспечивается двигательной установкой, которая интегрирована в возвращаемый аппарат.

«Когда-то она должна была обеспечивать ещё и функцию мягкой реактивной посадки на сушу, но чиновники NASA зарубили эту идею, потребовав сажать капсулу в океан», — говорится в материале.

Афанасьев подчеркнул, что «вызывает тревогу размещение жидкостных двигателей огромной тяги» двигательной установки системы аварийного спасения «прямо за стенкой кабины».

Он отметил, что ряд специалистов сомневается в безопасности «непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива», которые подаются под давлением в двигатели системы аварийного спасения.

По словам специалиста, четырехокись азота и монометилгидразин «это всё-таки не вода и даже не перекись водорода».

«Прошлогодний взрыв на наземном стенде подчеркивает обоснованность этих сомнений», — подчеркнул он.

Вместе с тем автор отметил, что кабина Crew Dragon заметно просторнее спускаемого аппарата «Союза» и рассчитана на семь астронавтов.

«Однако… NASA урезало экипаж до четырёх человек  — больше сейчас не требуется. Выходит, что для решения своей основной задачи — доставка людей на МКС — новый корабль пока выглядит переразмеренным», — добавил Афанасьев.

30 мая SpaceX и NASA запустили ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции.

31 мая в 17:17 мск Crew Dragon успешно пристыковался к МКС.

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