Астронавт прокомментировал планы по выходу туристов в открытый космос

Астронавт NASA Джеффри Хоффман прокомментировал планы по доставке космических туристов на МКС для их выхода в открытый космос. По его словам, людям дадут возможность «поболтаться там какое-то время».

«Я не представляю, чтобы они собрались одеть туриста в скафандр и поставили перед ним какую-нибудь важную задачу. Они просто выпустят их наружу, дадут им возможность поболтаться там какое-то время, после чего вернут их на станцию», — сказал РИА Новости Хоффман, работающий в настоящее время профессором Массачусетского технологического института.

По его словам, выход в открытый космос не требует такого объёма подготовки, который нужен для работы на внешней поверхности станции.

«Большая часть времени при подготовке астронавтов требуется для того, чтобы научиться выполнять полезную работу. В случае туристов я предполагаю, что они не попросят их выйти наружу и заниматься заменой батарей МКС, поэтому не понадобится столько же времени, как настоящим астронавтам», — считает он.

25 июня стало известно, что корпорация «Энергия» и компания из США Space Adventures Inc. подписали контракт о краткосрочной экспедиции двух человек на борту «Союза МС» на российский сегмент МКС.

Один из участников полёта совершит выход в открытый космос.