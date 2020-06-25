Космонавт Сураев оценил перспективы космического туризма

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Космонавт Максим Сураев оценил перспективы космического туризма.
Космонавт Сураев оценил перспективы космического туризма
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что будущему туристу необходимо подготовиться физически и психологически.

«Выход в открытый космос — это одна из самых напряжённых, если не самая напряжённая операция в космосе вообще», — сказал Сураев.

По его словам, нужна дополнительная подготовка на случай аварийной ситуации.

«Штатный выход длится примерно шесть-семь часов. Я не думаю, что туристу будут столько времени всё это обеспечивать. В плане подготовки к полёту зависит от того, что человек делает. Последний турист, которого я возил в космос, Ги Лалиберте, начал тренироваться со мной за полтора года», — пояснил космонавт.

Ранее сообщалось, что корпорация «Энергия» и компания из США Space Adventures Inc. подписали контракт о краткосрочной экспедиции двух человек на борту «Союза МС» на российский сегмент МКС. Один из участников полёта совершит выход в открытый космос.

Лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК «Энергия» имени С.П. Королёва, председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полётов Александр Александров в беседе с Nation News рассказал о значении космодрома Байконур.

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