Эксперт предупредил об опасности цветения злаковых трав для аллергиков
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«Мы ещё не достигли пика цветения злаковых. Апогей приходится на середину и конец июня. Снижения цветения можно ждать только после 10 июля. А пока высокие температуры, которые сейчас установились в Москве, только способствуют развитию растений», — пояснил Валентин Введенский в беседе с «Известиями».
По его словам, злаковые закончат цвести только в августе, но опасность для аллергиков на этом не исчезнет, поскольку в последний месяц лета и в начале осени многие подвержены пищевой аллергии на плоды урожая.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок беседе с «Невскими новостями» рассказал о возможном вреде от пребывания на солнце.