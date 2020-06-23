Эксперт предупредил об опасности цветения злаковых трав для аллергиков

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Доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский предупредил, что в этом году цветение злаковых трав пойдёт на спад только после 10 июля.
Эксперт предупредил об опасности цветения злаковых трав для аллергиков
  • © pixabay.ru

«Мы ещё не достигли пика цветения злаковых. Апогей приходится на середину и конец июня. Снижения цветения можно ждать только после 10 июля. А пока высокие температуры, которые сейчас установились в Москве, только способствуют развитию растений», — пояснил Валентин Введенский в беседе с «Известиями».

По его словам, злаковые закончат цвести только в августе, но опасность для аллергиков на этом не исчезнет, поскольку в последний месяц лета и в начале осени многие подвержены пищевой аллергии на плоды урожая.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок беседе с «Невскими новостями» рассказал о возможном вреде от пребывания на солнце.

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