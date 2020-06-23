На МКС прекратили поиск источника бензола после отказа прибора

Короткая ссылка
На Международной космической станции прекратили поиск источника токсичного бензола из-за поломки американского прибора для определения качества воздуха AQM-1. Об этом сообщило NASA.
На МКС прекратили поиск источника бензола после отказа прибора
  • globallookpress.com

В NASA ранее сообщали о прекращении воздухообмена между российским и американским сегментами космической станции для поиска источника бензола. 

Отмечается, что анализатор воздуха AQM-1 сделал два замера в российском сегменте МКС, после чего в приборе сработал предохранитель.

«Прибор был возвращён в американский сегмент для анализа, который выявил короткое замыкание внутри AQM-1», — приводит сообщение РИА Новости.

После отказа прибора экипаж МКС восстановил воздухообмен между российским и американским сегментами.

В мае в «Роскосмосе» сообщили, что на МКС зафиксировали увеличение концентрации бензола, при этом она не превышала предельно допустимую норму. В госкорпорации отмечали, что угрозы экипажу МКС нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить