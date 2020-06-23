На МКС прекратили поиск источника бензола после отказа прибора
- globallookpress.com
В NASA ранее сообщали о прекращении воздухообмена между российским и американским сегментами космической станции для поиска источника бензола.
Отмечается, что анализатор воздуха AQM-1 сделал два замера в российском сегменте МКС, после чего в приборе сработал предохранитель.
«Прибор был возвращён в американский сегмент для анализа, который выявил короткое замыкание внутри AQM-1», — приводит сообщение РИА Новости.
После отказа прибора экипаж МКС восстановил воздухообмен между российским и американским сегментами.
В мае в «Роскосмосе» сообщили, что на МКС зафиксировали увеличение концентрации бензола, при этом она не превышала предельно допустимую норму. В госкорпорации отмечали, что угрозы экипажу МКС нет.