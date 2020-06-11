В МГУ рассказали о разработанном способе борьбы с последствиями COVID-19

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Ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова и гендиректор компании «Митотех» Максим Скулачёв рассказал о новом способе борьбы с последствиями влияния коронавируса на организм.
В МГУ рассказали о разработанном способе борьбы с последствиями COVID-19
  • АГН «Москва»

Как передаёт газета «Известия», учёные установили, что созданный ранее антиоксидант SkQ положительно влияет на состояние сосудов в ситуации, когда активно работающий иммунитет в борьбе с вирусом начинает разрушать здоровые ткани.

«Мы выращивали в пробирках человеческие клетки, добавляли туда SkQ, а далее проводили разные эксперименты, в частности добавляли цитокины — молекулы, отвечающие за противовоспалительный ответ организма. И оказалось, что воспалительных процессов, типичных для сосудов при взаимодействии с большим количеством цитокинов, не происходило», — пояснил Максим Скулачёв.

Отмечается, что специалисты уже проверили действие вещества на мышах. 

Ранее, как сообщало URA.RU, в ЯНАО рассказали о ситуации с COVID-19.

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