В МГУ рассказали о разработанном способе борьбы с последствиями COVID-19

Ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова и гендиректор компании «Митотех» Максим Скулачёв рассказал о новом способе борьбы с последствиями влияния коронавируса на организм.

Как передаёт газета «Известия», учёные установили, что созданный ранее антиоксидант SkQ положительно влияет на состояние сосудов в ситуации, когда активно работающий иммунитет в борьбе с вирусом начинает разрушать здоровые ткани.

«Мы выращивали в пробирках человеческие клетки, добавляли туда SkQ, а далее проводили разные эксперименты, в частности добавляли цитокины — молекулы, отвечающие за противовоспалительный ответ организма. И оказалось, что воспалительных процессов, типичных для сосудов при взаимодействии с большим количеством цитокинов, не происходило», — пояснил Максим Скулачёв.

Отмечается, что специалисты уже проверили действие вещества на мышах.

Ранее, как сообщало URA.RU, в ЯНАО рассказали о ситуации с COVID-19.