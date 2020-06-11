В МГУ рассказали о разработанном способе борьбы с последствиями COVID-19
- АГН «Москва»
Как передаёт газета «Известия», учёные установили, что созданный ранее антиоксидант SkQ положительно влияет на состояние сосудов в ситуации, когда активно работающий иммунитет в борьбе с вирусом начинает разрушать здоровые ткани.
«Мы выращивали в пробирках человеческие клетки, добавляли туда SkQ, а далее проводили разные эксперименты, в частности добавляли цитокины — молекулы, отвечающие за противовоспалительный ответ организма. И оказалось, что воспалительных процессов, типичных для сосудов при взаимодействии с большим количеством цитокинов, не происходило», — пояснил Максим Скулачёв.
Отмечается, что специалисты уже проверили действие вещества на мышах.
Ранее, как сообщало URA.RU, в ЯНАО рассказали о ситуации с COVID-19.