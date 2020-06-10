Московский планетарий отметит девятилетие со дня открытия после реконструкции

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Московский планетарий пригласил всех желающих отпраздновать девятилетие со дня его открытия после длительной реконструкции.
Московский планетарий отметит девятилетие со дня открытия после реконструкции
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Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы, 12 июня 2011 года планетарий возобновил работу.

«Каждый год 12 июня Московский планетарий фактически отмечает свой второй день рождения. К празднику мы подготовили для горожан творческий мастер-класс, лекции и музыкальный онлайн-эфир», — заявил генеральный директор учреждения Виталий Тимофеев.

По его словам, во время подготовленных мероприятий зрители узнают интересные факты о науке и космосе.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Сергей Богачёв в беседе с «Невскими новостями» рассказал о затмении Венеры, которое ожидается 19 июня.

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