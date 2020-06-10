Московский планетарий отметит девятилетие со дня открытия после реконструкции

Московский планетарий пригласил всех желающих отпраздновать девятилетие со дня его открытия после длительной реконструкции.

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы, 12 июня 2011 года планетарий возобновил работу.

«Каждый год 12 июня Московский планетарий фактически отмечает свой второй день рождения. К празднику мы подготовили для горожан творческий мастер-класс, лекции и музыкальный онлайн-эфир», — заявил генеральный директор учреждения Виталий Тимофеев.

По его словам, во время подготовленных мероприятий зрители узнают интересные факты о науке и космосе.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Сергей Богачёв в беседе с «Невскими новостями» рассказал о затмении Венеры, которое ожидается 19 июня.