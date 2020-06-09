Российские исследователи обнаружили неизвестную впадину в Антарктике

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Экспедиция океанографического судна «Адмирал Владимирский» обнаружила впадину глубиной 800 м у Земли Александра I в море Беллинсгаузена в Антарктике.
Российские исследователи обнаружили неизвестную впадину в Антарктике
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«В непосредственной близости от Земли Александра I и залива Беллинсгаузена участники экспедиции обнаружили впадину в 800 м, хотя окружающие глубины в среднем составляют порядка 200 м. Такое явление у побережья — редкость», — приводит РИА Новости сообщение Русского географического общества.

По словам командира экспедиции капитана 1-го ранга Олега Осипова, дно моря Беллинсгаузена в непосредственной близости от берегов имеет массу глубоких продольных борозд, которые могли быть оставлены сползающими айсбергами и ледниками.

Ранее учёные из Университета штата Колорадо определили, что воздух в Южном океане вблизи Антарктики является самым чистым на Земле — в нём не обнаружено вредных примесей.

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