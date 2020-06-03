Учёные назвали место с самым чистым воздухом на Земле

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Учёные из Университета штата Колорадо определили, что воздух в Южном океане вблизи Антарктики является самым чистым на Земле — в нём не обнаружено вредных примесей.
Учёные назвали место с самым чистым воздухом на Земле
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Как пишет Sky News, исследовательское судно отправилось на юг из австралийской Тасмании, чтобы взять образцы бактерий, которые находятся в воздухе. Однако воздух оказался настолько чистым, что в нём едва хватило ДНК для анализа.

«Мы смогли использовать бактерии в воздухе над Южным океаном в качестве диагностического инструмента для определения ключевых свойств нижней части атмосферы», — рассказал соавтор исследования Томас Хилл.

По его словам, частицы, которые они исследовали, не содержали никаких примесей, которые говорили бы о том, что они поступили из-за пределов этого региона.

«В целом это говорит о том, что Южный океан — одно из очень немногих мест на Земле, которое подверглось минимальному воздействию антропогенной деятельности»,— отметил Хилл.

Ранее учёные рассказали об изучении оптических свойств вод Антарктики.

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