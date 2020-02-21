Учёные рассказали об изучении оптических свойств вод Антарктики

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Учёные севастопольского Института биологии южных морей РАН рассказали об изучении в Атлантическом секторе Антарктики спектральных оптических свойств вод.
Учёные рассказали об изучении оптических свойств вод Антарктики
  • Pixabay

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ИНБЮМа, исследования проводятся в связи с необходимостью корректно интерпретировать спутниковые снимки фитопланктона в конкретной зоне акватории.

«Солнечный свет поглощается в толще воды тремя основными компонентами: фитопланктоном, взвесью и растворённым органическим веществом. Закономерности их изменчивости представляют базовую информацию для создания региональных алгоритмов с целью корректной трансформации спутниковой информации в показатели качества и продуктивности вод в конкретном районе Мирового океана», — отметила младший научный сотрудник института Наталия Моисеева, принимавшая участие в научной экспедиции российских научных институтов к берегам Антарктики.

Уточняется, что впереди вторая вахта, в рамках которой ещё три сотрудника ИНБЮМа отправятся к берегам Антарктиды.

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