Учёные рассказали об изучении оптических свойств вод Антарктики

Учёные севастопольского Института биологии южных морей РАН рассказали об изучении в Атлантическом секторе Антарктики спектральных оптических свойств вод.

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ИНБЮМа, исследования проводятся в связи с необходимостью корректно интерпретировать спутниковые снимки фитопланктона в конкретной зоне акватории.

«Солнечный свет поглощается в толще воды тремя основными компонентами: фитопланктоном, взвесью и растворённым органическим веществом. Закономерности их изменчивости представляют базовую информацию для создания региональных алгоритмов с целью корректной трансформации спутниковой информации в показатели качества и продуктивности вод в конкретном районе Мирового океана», — отметила младший научный сотрудник института Наталия Моисеева, принимавшая участие в научной экспедиции российских научных институтов к берегам Антарктики.

Уточняется, что впереди вторая вахта, в рамках которой ещё три сотрудника ИНБЮМа отправятся к берегам Антарктиды.