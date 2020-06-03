В России обсудят влияние квантовых технологий на повседневную жизнь

Российский квантовый центр, фонд «Росконгресс» и госкорпорация «Росатом» проведут онлайн-встречи, на которых будет обсуждаться влияние квантовых технологий на повседневную жизнь.

Как указывается на сайте «Росконгресса», в рамках онлайн-дискуссий специалисты обсудят влияние квантовых технологий на общение людей, здравоохранение, промышленность и т. д.

В мероприятии примут участие спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, первый заместитель генерального директора ГК «Росатом» Кирилл Комаров, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов и другие.

Уточняется, что первая онлайн-сессия пройдёт 4 июня, она будет транслироваться на YouTube и в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Росатом» сообщила о запуске проекта по созданию российского квантового компьютера. Бюджет проекта составит более 20 млрд рублей.