В России обсудят влияние квантовых технологий на повседневную жизнь

Короткая ссылка
Российский квантовый центр, фонд «Росконгресс» и госкорпорация «Росатом» проведут онлайн-встречи, на которых будет обсуждаться влияние квантовых технологий на повседневную жизнь.
В России обсудят влияние квантовых технологий на повседневную жизнь
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как указывается на сайте «Росконгресса», в рамках онлайн-дискуссий специалисты обсудят влияние квантовых технологий на общение людей, здравоохранение, промышленность и т. д.

В мероприятии примут участие спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, первый заместитель генерального директора ГК «Росатом» Кирилл Комаров, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов и другие.

Уточняется, что первая онлайн-сессия пройдёт 4 июня, она будет транслироваться на YouTube и в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Росатом» сообщила о запуске проекта по созданию российского квантового компьютера. Бюджет проекта составит более 20 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить