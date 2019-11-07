В Росатоме сообщили о планах создать квантовый компьютер

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Госкорпорация «Росатом» сообщила о запуске проекта по созданию российского квантового компьютера. Бюджет проекта составит более 20 млрд рублей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте госкорпорации.
В Росатоме сообщили о планах создать квантовый компьютер
  • РИА Новости

Указывается, что проект, рассчитанный на срок до 2024 года, будет выполнен в рамках соглашения между госкорпорацией и кабмином по развитию сферы квантовых вычислений.

По данным «Росатома», квантовый компьютер позволит обеспечить конкурентоспособность России во многих технологических сферах.

Такой компьютер сможет решать задачи, которые не способны выполнить «классические суперкомпьютеры», например, моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств, сложные логистические задачи, работа с большими данными и т.д.

В апреле Московский физико-технический институт создал первый отечественный нейросетевой процессор.

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